В Харькове задержали женщину за сбыт наркотиков (ФОТО)

9 июля на Привокзальной площади разоблачили 36-летнюю жительницу города Люботин.
Она во время личной встречи с покупателем сбыла за 2000 гривен полимерный пакет с каннабисом, весом около 10 граммов, изготовленный из элитных сортов конопли.
Оперативные действия проводили сотрудники Управления противодействия наркопреступности вместе со следователями Люботинського ОП под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 совместно с управлением «КОРД» в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения личного обыска у женщины изъяты деньги, полученные за сбыт марихуаны, и мобильный телефон. По месту жительства у жительницы города Люботин полицейские обнаружили 2 полимерных пакета с каннабисом общим весом около 10 граммов, которые последняя сохраняла с целью дальнейшего сбыта, и самодельное устройство для употребления наркотиков.
В ходе проведения расследования полицейские задокументировали еще один факт сбыта наркотиков. Так, 19 июня женщина продала за 1000 гривен около 5 граммов каннабиса.
В настоящее время злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении.
Также установлено, что женщина длительное время занималась сбытом каннабиса своим знакомым во время личных встреч. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что поставлял женщине наркотики 39-летний житель города Люботин, ранее судимый за наркопреступления.
Во время санкционированного обыска его домовладения было изъято около 300 граммов каннабиса, кроме этого с территории приусадебного участка изъято незаконный посев наркосодержащих растений конопли с следам культивации в количестве 138 кустов.
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