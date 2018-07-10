Копов, избивавших бездомного, уволили из рядов полиции

Соответствующий приказ вчера подписал начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Олег Бех.
Напомним, что 7 июля в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия в отношении неизвестного гражданина.
В соответствии с приказом ГУНП в Харьковской области, двое старших сержантов и капрал сектора патрульной полиции отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции города Харькова привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из рядов Национальной полиции Украины.
Командир взвода - их непосредственный руководитель - предупрежден о неполном должностном соответствии.
И.о. начальника Холодногорский отдела полиции строго предупрежден о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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