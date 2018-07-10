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10.07.2018  17:53   

Копов, избивавших бездомного, уволили из рядов полиции

Соответствующий приказ вчера подписал начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Олег Бех.


// Facebook

Напомним, что 7 июля в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия в отношении неизвестного гражданина.

В соответствии с приказом ГУНП в Харьковской области, двое старших сержантов и капрал сектора патрульной полиции отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции города Харькова привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

Командир взвода - их непосредственный руководитель - предупрежден о неполном должностном соответствии.

И.о. начальника Холодногорский отдела полиции строго предупрежден о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пытки, избиение, полиция, служебное расследование, харьков
 
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