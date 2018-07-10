10.07.2018 19:16

Харьковский «живодер» получит по заслугам

Полицией Харькова открыто уголовное производство по факту издевательства над собакой.



//www.ukrinform.ua

6 июля около 15:00 часов в Слободского отдела полиции обратилась женщина с просьбой принять меры к неизвестному, который пытал животное.

Собаку со следами жесткого избиения нашли в мешке у дома № 1 по улице Днепровской в ​​городе Харькове.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления.