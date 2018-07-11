Главная Новости Криминал и происшествия Шесть автомобилей столкнулись на парковке супермаркета в Харькове (ФОТО)
11.07.2018  10:20   

Шесть автомобилей столкнулись на парковке супермаркета в Харькове (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около восьми часов вечера 7 июля на проспекте парковке супермаркета «Эпицентр», что на проспекте Гагарина, 352.

Как сообщили в патрльной полиции, водитель автомобиля Audi совершила столкновение с припаркованніми автомобилями Toyota, Mitsubishi LancerToyota Highlander, Renault, Ford.

Вследствие ДТП никто нe пострадал.

На водителя автомобиля Audi полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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