Шесть автомобилей столкнулись на парковке супермаркета в Харькове (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Авария произошла около восьми часов вечера 7 июля на проспекте парковке супермаркета «Эпицентр», что на проспекте Гагарина, 352.
Как сообщили в патрльной полиции, водитель автомобиля Audi совершила столкновение с припаркованніми автомобилями Toyota, Mitsubishi Lancer, Toyota Highlander, Renault, Ford.
Вследствие ДТП никто нe пострадал.
На водителя автомобиля Audi полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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