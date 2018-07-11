Главная Новости Криминал и происшествия Двое мотоциклистов погибли в столкновении на ХТЗ (ВИДЕО, ФОТО)
11.07.2018  10:46   

Двое мотоциклистов погибли в столкновении на ХТЗ (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 10 июля около 19.50 на улице Мира.


// Нацполиция

Там столкнулись автомобиль «Nissan Qashqai» и два мотоцикла «Suzukи».

От удара один из мотоциклистов погиб на месте, другой – в карете скорой медицинской помощи. Личность одного из погибших водителя установлена, им оказался 37-летний харьковчанин. Личность другого мотоциклиста устанавливается.

Водитель автомобиля, 38-летний житель Харькова, госпитализирован в больницу с диагнозом травма правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Также механические повреждения получил «ВАЗ 2106», припаркованній на обочине. В нем не было ни водителя, ни пассажиров.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ВодителЬ иномарки задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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