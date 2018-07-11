Из Лопани выловили неопознанный труп

Полиция устанавливает личность умершего.
Около половины восьмого веера 10 июля в реке у берега по переулку Клещевскому был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Тело умершего направлено в морг Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Полиция принимает меры по установлению личности неизвестного.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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