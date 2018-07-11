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11.07.2018  10:22   

Из Лопани выловили неопознанный труп

Полиция устанавливает личность умершего.


// wikimedia.org

Около половины восьмого веера 10 июля в реке у берега по переулку Клещевскому был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Тело умершего направлено в морг Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Полиция принимает меры по установлению личности неизвестного.

Тэги:  утонул, харьков
 
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