Из Лопани выловили неопознанный труп

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 июля День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 11 июля Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.