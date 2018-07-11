11.07.2018 11:27

Кальянщики на Стрелке работают без документов, – активисты

Факт незаконной деятельности зафиксировали сотрудники полиции.



// Facebook

Об этом сообщили на официальной странице общественной организации «Опора Слобожанщины» в Facebook.



Общественники вместе с с представителями СКП «Харьковзеленстрой», Харьковского горсовета и Госпродпотребслужбы в Харьковской области проверена законность продажи табачных изделий (кальянов) и продуктов питания на территории сквера Стрелка Харькова.



Разрешительных документов на указанную деятельность у предпринимателей не было, на место вызвали полицейских, которые осмотрели территорию и зафиксировано незаконную деятельность.