Кальянщики на Стрелке работают без документов, – активисты

Факт незаконной деятельности зафиксировали сотрудники полиции.
Об этом сообщили на официальной странице общественной организации «Опора Слобожанщины» в Facebook.
Общественники вместе с с представителями СКП «Харьковзеленстрой», Харьковского горсовета и Госпродпотребслужбы в Харьковской области проверена законность продажи табачных изделий (кальянов) и продуктов питания на территории сквера Стрелка Харькова.
Разрешительных документов на указанную деятельность у предпринимателей не было, на место вызвали полицейских, которые осмотрели территорию и зафиксировано незаконную деятельность.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: