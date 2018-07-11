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11.07.2018  11:55   

Прохожий помог обманутой девушке забрать награбленное у гадалки

Злоумышленница под предлогом гадания, пыталась завладеть деньгами и ювелирными украшениями потерпевшей.


// Facebook

К 18-летней девушке на улице ​​подошла незнакомая женщина и предложила погадать, якобы, на ту наложена порча. Когда заявительница отказалась и пыталась отойти, незнакомка вырвала из кошелька девушки 600 гривен и сорвала с руки золотое кольцо. Потерпевшая побежала за злоумышленницей и с помощью прохожего вернула похищенное имущество.

За совершение противоправных действий работники Основянского отдела полиции задержали 42-летнюю жительницу Харькова. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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