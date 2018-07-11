Прохожий помог обманутой девушке забрать награбленное у гадалки

Злоумышленница под предлогом гадания, пыталась завладеть деньгами и ювелирными украшениями потерпевшей.
К 18-летней девушке на улице подошла незнакомая женщина и предложила погадать, якобы, на ту наложена порча. Когда заявительница отказалась и пыталась отойти, незнакомка вырвала из кошелька девушки 600 гривен и сорвала с руки золотое кольцо. Потерпевшая побежала за злоумышленницей и с помощью прохожего вернула похищенное имущество.
За совершение противоправных действий работники Основянского отдела полиции задержали 42-летнюю жительницу Харькова. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.
Сейчас злоумышленница находится под стражей. Следственные действия продолжаются.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: