11.07.2018 14:30

Из горящего дома спасли 82-летнего дедушку

Пожар тушили 20 спасателей.



// ГСЧС

Около десяти часов вечера 10 июля в частном жилом доме села Черкасская Лозовая возник пожар.



На тушение выезжали четыре отделения службы спасения на автоцистернах в составе 20 спасателей.

По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия на площади около 140 кв.м.

Из задымленной комнаты дома пожарные спасли 82-летнего отца хозяйки домовладения. Он получил незначительное отравление угарным газом, от дальнейшей госпитализации отказался.



В 22:34 пожар был локализован, а в 2:30 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.