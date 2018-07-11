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11.07.2018  14:30   

Из горящего дома спасли 82-летнего дедушку

Пожар тушили 20 спасателей.


// ГСЧС

Около десяти часов вечера 10 июля в частном жилом доме села Черкасская Лозовая возник пожар.

На тушение выезжали четыре отделения службы спасения на автоцистернах в составе 20 спасателей.

По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия на площади около 140 кв.м.

Из задымленной комнаты дома пожарные спасли 82-летнего отца хозяйки домовладения. Он получил незначительное отравление угарным газом, от дальнейшей госпитализации отказался.

В 22:34 пожар был локализован, а в 2:30 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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