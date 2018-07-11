11.07.2018 13:32

Харьковчанка убила сожителя и сама сдалась полиции

44-летнюю женщину задержали сотрудники Основянского отдела полиции.



// Нацполиция

Убийство произошло 11 июля в одной из квартир многоэтажки на площади Героев Небесной Сотни.



Как выяснилось, женщина с сожителем употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину. В ответ она схватила нож и ударила его в грудю. 42-летний потерпевший скончался на месте.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.