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11.07.2018  13:32   

Харьковчанка убила сожителя и сама сдалась полиции

44-летнюю женщину задержали сотрудники Основянского отдела полиции.


// Нацполиция

Убийство произошло 11 июля в одной из квартир многоэтажки на площади Героев Небесной Сотни.

Как выяснилось, женщина с сожителем употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину. В ответ она схватила нож и ударила его в грудю. 42-летний потерпевший скончался на месте.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, харьков
 
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