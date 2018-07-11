Харьковчанка убила сожителя и сама сдалась полиции

44-летнюю женщину задержали сотрудники Основянского отдела полиции.
Убийство произошло 11 июля в одной из квартир многоэтажки на площади Героев Небесной Сотни.
Как выяснилось, женщина с сожителем употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину. В ответ она схватила нож и ударила его в грудю. 42-летний потерпевший скончался на месте.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: