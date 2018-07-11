11.07.2018 14:01

Благосклонность пограничников пытались купить за 60 долларов

Пограничники зафиксировали попытку дачи взятки.



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Вчера утром в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд на территорию РФ прибыла гражданка Узбекистана.

Во время паспортного контроля пограничники Харьковского отряда выяснили, что женщина превысила срок пребывания в Украине.

Чтобы правоохранители «забыли» об этом факте и пропустили ее беспрепятственно, женщина предлагала военнослужащим 60 долларов США.



Пограничники от взятки отказались и задокументировали факт правонарушения в установленном порядке.

В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».