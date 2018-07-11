Благосклонность пограничников пытались купить за 60 долларов

Пограничники зафиксировали попытку дачи взятки.
Вчера утром в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд на территорию РФ прибыла гражданка Узбекистана.
Во время паспортного контроля пограничники Харьковского отряда выяснили, что женщина превысила срок пребывания в Украине.
Чтобы правоохранители «забыли» об этом факте и пропустили ее беспрепятственно, женщина предлагала военнослужащим 60 долларов США.
Пограничники от взятки отказались и задокументировали факт правонарушения в установленном порядке.
В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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