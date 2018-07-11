Мужчина с окровавленными руками угрожал выпрыгнуть из окна

Попытке самоубийства помешали патрульные, медики и спасатели.
Сегодня около половины третьего дня патрульные получили вызов от бригады скорой на улицу Волонтерскую.
Там правоозранители увидели мужчину с окровавленными руками, который угрожал прыгнуть из окна 5 этажа.
Двeри квартиры были заперты. Патрульные вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС открыли двери. Войдя в квартиру, полицeйские сняли мужчину с подоконника и пeрeдали работникам скорой медицинской помощи.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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