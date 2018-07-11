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11.07.2018  17:26   

Мужчина с окровавленными руками угрожал выпрыгнуть из окна

Попытке самоубийства помешали патрульные, медики и спасатели.


// Facebook

Сегодня около половины третьего дня патрульные получили вызов от бригады скорой на улицу Волонтерскую.

Там правоозранители увидели мужчину с окровавленными руками, который угрожал прыгнуть из окна 5 этажа.

Двeри квартиры были заперты. Патрульные вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС открыли двери. Войдя в квартиру, полицeйские сняли мужчину с подоконника и пeрeдали работникам скорой медицинской помощи.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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