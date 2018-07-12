12.07.2018 10:41

На Горизонте мотоциклист на большой скорости врезался в бордюр (ФОТО)

Авария произошла около семи часов вечера на Большой Кольцевой в Индустриальном районе.



// Нацполиция

Участником ДТП стал мотоциклист. По предварительным данным, мужчина ехал на большой скорости, не справился с управлением и въехал в бордюр.



В результате аварии пострадавший, 32-летний житель района, был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.



Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.