12.07.2018 10:48

Курсант харьковского вуза ограбил кредитное учреждение (ФОТО)

Ограбление произошло 3 июля в отделении «Швидко гроші» на улице Сумской.



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Житель Днепропетровской области, обучающийся в одном из харьковских военных вузов, утром 3 июля ворвался в помещение отделения «Швидко гроші» по улице Сумской и, угрожая пистолетом, открыто завладел деньгами в сумме около 20 тысяч гривен.



10 июля правоохранители задержали грабителя – им оказался 21-летний юноша. У него изъяты вещественные доказательства, в том числе револьвер. Мотив своего поступка курсант объяснил желанием спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



12 июля задержанному сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



Досудебное расследование продолжается.