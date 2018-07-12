Курсант харьковского вуза ограбил кредитное учреждение (ФОТО)

Ограбление произошло 3 июля в отделении «Швидко гроші» на улице Сумской.
Житель Днепропетровской области, обучающийся в одном из харьковских военных вузов, утром 3 июля ворвался в помещение отделения «Швидко гроші» по улице Сумской и, угрожая пистолетом, открыто завладел деньгами в сумме около 20 тысяч гривен.
10 июля правоохранители задержали грабителя – им оказался 21-летний юноша. У него изъяты вещественные доказательства, в том числе револьвер. Мотив своего поступка курсант объяснил желанием спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция.
По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
12 июля задержанному сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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