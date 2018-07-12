Собирателя металлолома убило обвалившейся плитой в разрушенном здании (ФОТО)

32-летний мужчина погиб на месте.
Трагедия случилась днем 11 июля в селе Первомайское Змиевского района, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Как установило следствие, мужчина пришел за металлоломом в заброшенные очистные сооружения и начал выбивать стену. В результате на него сверху упала железобетонная стена. От полученных травм 32-летний житель района умер.
Извлечь тело из-под завала вызывали отделение сотрудников ГСЧС.Спасатели с помощью станков и специальных инструментов извлекли тело погибшего мужчины из-под обломков бетонной конструкции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
влажн.:
давл.:
ветер: