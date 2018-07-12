12.07.2018 11:07

Собирателя металлолома убило обвалившейся плитой в разрушенном здании (ФОТО)

32-летний мужчина погиб на месте.



// ГСЧС

Трагедия случилась днем 11 июля в селе Первомайское Змиевского района, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Как установило следствие, мужчина пришел за металлоломом в заброшенные очистные сооружения и начал выбивать стену. В результате на него сверху упала железобетонная стена. От полученных травм 32-летний житель района умер.



Извлечь тело из-под завала вызывали отделение сотрудников ГСЧС.Спасатели с помощью станков и специальных инструментов извлекли тело погибшего мужчины из-под обломков бетонной конструкции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.