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12.07.2018  11:53   

Харьковчанка несла в Россию оптический прибор для танка (ФОТО)

По предварительной информации Службы безопасности Украины пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в вещах женщины военное устройство, подлежащее государственному экспортному контролю.


// Госпогранслужба

Сотрудники СБ Украины получили информацию, что жительница Балаклейского района планирует вывезти для перепродажи в РФ прибор ночного видения ТКН-1С, предназначенный для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.

56-летняя женщина 11 июля пешим порядком пыталась пройти через пункт пропуска «Чугуновка» отдела пограничной службы «Ольховатка» на территорию РФ.

Во время пограничного осмотра в сумке женщины правоохранители обнаружили устройство ночного видения ТКН-1С (танковое командирское смотровое устройство).

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Нарушительницу и указанное устройство передали представителям Службы безопасности Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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