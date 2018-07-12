Харьковчанка несла в Россию оптический прибор для танка (ФОТО)

По предварительной информации Службы безопасности Украины пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в вещах женщины военное устройство, подлежащее государственному экспортному контролю.
Сотрудники СБ Украины получили информацию, что жительница Балаклейского района планирует вывезти для перепродажи в РФ прибор ночного видения ТКН-1С, предназначенный для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.
56-летняя женщина 11 июля пешим порядком пыталась пройти через пункт пропуска «Чугуновка» отдела пограничной службы «Ольховатка» на территорию РФ.
Во время пограничного осмотра в сумке женщины правоохранители обнаружили устройство ночного видения ТКН-1С (танковое командирское смотровое устройство).
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Нарушительницу и указанное устройство передали представителям Службы безопасности Украины.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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