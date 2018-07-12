12.07.2018 11:53

Харьковчанка несла в Россию оптический прибор для танка (ФОТО)

По предварительной информации Службы безопасности Украины пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в вещах женщины военное устройство, подлежащее государственному экспортному контролю.



// Госпогранслужба

Сотрудники СБ Украины получили информацию, что жительница Балаклейского района планирует вывезти для перепродажи в РФ прибор ночного видения ТКН-1С, предназначенный для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.

56-летняя женщина 11 июля пешим порядком пыталась пройти через пункт пропуска «Чугуновка» отдела пограничной службы «Ольховатка» на территорию РФ.

Во время пограничного осмотра в сумке женщины правоохранители обнаружили устройство ночного видения ТКН-1С (танковое командирское смотровое устройство).



Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Нарушительницу и указанное устройство передали представителям Службы безопасности Украины.



В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.