12.07.2018 12:15

В Харькове «накрыли» подпольную нарколабораторию (ФОТО)

Наладил незаконный бизнес житель Изюма, который на конспиративной квартире занимался изготовления амфетамина и распространял наркотик путем «закладок», с помощью созданной в сети Интернет магазине.



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В начале этого года в Управление противодействия наркопреступлениям областного главка полиции поступила оперативная информация о деятельности в Харькове интернет-магазина по продаже амфетамина. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции провели комплекс необходимых мероприятий по раскрытию данного преступления.

В результате они установили причастность к организации наркобизнеса 29-летнего жителя Харьковской области. Для осуществления своих преступных намерений человек нанял отдельное помещение в Харькове, приобрел необходимое лабораторное оборудование, и создал подпольную нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Как выяснилось, она бесперебойно функционировала в течение длительного времени.

Для продажи наркотика человек создал специальную интернет-магазин, где можно было оставить заявку на приобретение дозы с помощью известного мессенджера. После оплаты товара клиент получал координаты расположения «закладки» с амфетамином.

10 июля работники УПН ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 в рамках уголовного производства провели санкционированный обыск в снятом фигурантом помещении.

Полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, которое использовалось для изготовления наркотика, амфетамин весом около 73 граммов, каннабис, изготовленный из элитных сортов конопли, электронные весы, упаковки для фасовки амфетамина и дальнейших «закладок», медицинские шприцы, стаканы, полимерные трубки и другой лабораторной посуда и вещества, необходимые для изготовления наркотика.

Мужчина задержан, решается вопрос об объявлении ему, о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.