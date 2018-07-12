12.07.2018 12:30

Двое парней избили и ограбили пассажира электрички

По подозрению в грабеже и хулиганстве правоохранители арестовали 17-летнего парня и взяли под домашний арест его 18-летнего приятеля.



// Нацполиция

28-летний житель Изюма написал заявление в полицию о том, что в вагоне электропоезда «Изюм-Харьков» двое неизвестных парней устроили с ним ссору и избили. Затем 17-летний парень забрал у него мобильный телефон, который выпал из кармана. Потерпевший обратился в медицинское учреждение с переломом костей носа.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались местные жители - 17-летний парень, ранее судимый за имущественные преступления, и его 18-летний товарищ.



Мобильный телефон изъят и возвращен потерпевшему.



Следователем сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



В отношении 17-летнего парня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему инкриминируют совершение грабежа и хулиганство. 18-летний юноша находится под домашним арестом. По факту его действий открыто уголовное производство за совершение хулиганства.