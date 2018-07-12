12.07.2018 13:29

Полиция разыскивает бездомного рецидивиста (ФОТО)

Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Сергея Леонидова, 1970 года рождения.



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Мужчина ранее неоднократно был осужден, в 2013 году освободился из мест лишение свободы, постоянного места жительства не имеет.

Причину, по которой мужчина объявлен в розыск, следствие не сообщило, отметили в пресс-службе Нацполиции.



«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Московский отдел полиции или по телефонам: 102, 7383024, 0677663689, 0933623222 или вторым удобными способом», – обращаются правоохранители.