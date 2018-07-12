12.07.2018 14:15

На Харьковщине пиротехники обезвредили 19 взрывоопасных предметов Второй мировой войны

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.



// ГСЧС

11 июля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Валковском и Двуречанском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.

Всего было разминировано 19 взрывоопасных предметов, из которых 13 артснарядов разного калибра, 2 минометные мины, 1 граната Ф-1 и 3 взрыватели.

Так вчера пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области осуществила выезд в с. Затишье Индустриального района города Харькова, где на обочине дороги неподалеку частного сектора в мешках были обнаружены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны.

Всего они насчитывают 12 единиц, а именно: 6 артснарядов калибра 45, 76, 88 и 122 мм, 2 минометные мины 50 и 82 мм, граната Ф-1 и 3 взрыватели. Все обстоятельства нахождения данных боеприпасов на месте находки изучают уполномоченные правоохранительные органы.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».