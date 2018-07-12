Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине пиротехники обезвредили 19 взрывоопасных предметов Второй мировой войны
12.07.2018  14:15   

На Харьковщине пиротехники обезвредили 19 взрывоопасных предметов Второй мировой войны

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.


// ГСЧС

11 июля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Валковском и Двуречанском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.

Всего было разминировано 19 взрывоопасных предметов, из которых 13 артснарядов разного калибра, 2 минометные мины, 1 граната Ф-1 и 3 взрыватели.

Так вчера пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области осуществила выезд в с. Затишье Индустриального района города Харькова, где на обочине дороги неподалеку частного сектора в мешках были обнаружены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны.

Всего они насчитывают 12 единиц, а именно: 6 артснарядов калибра 45, 76, 88 и 122 мм, 2 минометные мины 50 и 82 мм, граната Ф-1 и 3 взрыватели. Все обстоятельства нахождения данных боеприпасов на месте находки изучают уполномоченные правоохранительные органы.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  гсчс, снаряд, харьков, подрыв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 33 тысяч боеприпасов 10.07 Криминал и происшествия На Харьковщине пиротехники обезвредили 15 взрывоопасных предметов 10.07 Криминал и происшествия «Жаркое лето»: в течение суток спасатели потушили 11 пожаров в экосистемах
 
 

Видео

Отвод - отклонен. Судья Антонов продолжит рассматривать дело Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 