12.07.2018 14:32

Под Харьковом задержали «черного» лесоруба

Своими действиями 45-летний житель села Байрак причинил лесному хозяйству ущерб на сумму около 8000 гривен.



// Нацполиция

10 июля на территории Балаклейского лесничества ГП «Балаклейское лесное хозяйство» сотрудники Балаклейского отдела полиции совместно с Государственной лесной охраной выявили факт незаконной вырубки трех деревьев.



Полицейские задержали 45-летнего мужчину, который признал свою вину. С места происшествия изъяты вещественные доказательства - бензопила и мотороллер с древесиной.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого. Следствие продолжается.





