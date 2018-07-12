Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом задержали «черного» лесоруба
12.07.2018  14:32   

Под Харьковом задержали «черного» лесоруба

Своими действиями 45-летний житель села Байрак причинил лесному хозяйству ущерб на сумму около 8000 гривен.


// Нацполиция

10 июля на территории Балаклейского лесничества ГП «Балаклейское лесное хозяйство» сотрудники Балаклейского отдела полиции совместно с Государственной лесной охраной выявили факт незаконной вырубки трех деревьев.

Полицейские задержали 45-летнего мужчину, который признал свою вину. С места происшествия изъяты вещественные доказательства - бензопила и мотороллер с древесиной.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет  с конфискацией незаконно добытого. Следствие продолжается.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, харьков
 
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