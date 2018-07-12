12.07.2018 15:32

Свидетелей смертельного ДТП просят прийти в полицию

Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход.



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Авария произошла 8 декабря 2017 года около 4.40 на улице Полтавский Шлях, в районе перекрестка с переулком Тюменским.

Автомобиль «ВАЗ-21043» совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте аварии.



«Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу», – обращаются правоохранители.