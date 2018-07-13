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13.07.2018  10:14   

В Будах горело предприятие. Есть погибший

Пожар произошел сегодня ночью в литейном цехе ООО «Будлит».


// Facebook

О пожаре сообщили в оперативной сводке ХОГА.

13 июля в 2:40 на территории ООО «Будлит» по улице Железнодорожной, 1в пгт Буды произошел пожар.

В литейном цехе горел пенопласт на площади 100 кв.м.

На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1987 года рождения.

Причина пожара выясняется.

Тэги:  пожар, харьков
 
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