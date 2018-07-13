В Будах горело предприятие. Есть погибший

Пожар произошел сегодня ночью в литейном цехе ООО «Будлит».
О пожаре сообщили в оперативной сводке ХОГА.
13 июля в 2:40 на территории ООО «Будлит» по улице Железнодорожной, 1в пгт Буды произошел пожар.
В литейном цехе горел пенопласт на площади 100 кв.м.
На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1987 года рождения.
Причина пожара выясняется.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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