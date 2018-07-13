13.07.2018 12:26

18-летний парень погиб от удара током

Парень решил проверить провода линии электропередач «на выносливость»



// Нацполиция

Происшествие случилось 12 июля около 22:00 в Балаклее.



18-летний житель села Вербовка с приятелем возвращались домой через железнодорожные пути. По дороге подросток решил залезть на товарный вагон и проверить, выдержит ли его линия электропередач. Прикоснувшись к проводу, парень получил удар электрическим током и упал на землю.



Разряд тока оказался смертельным для юноши, и он умер на месте трагедии.



Погибший был вежливым и добрым парнем, отметили в Нацполиции. Он учился в одном из харьковских профессиональных училищ и всегда был образцом для младшего брата.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



Обстоятельства происшествия устанавливаются.