18-летний парень погиб от удара током

Парень решил проверить провода линии электропередач «на выносливость»
Происшествие случилось 12 июля около 22:00 в Балаклее.
18-летний житель села Вербовка с приятелем возвращались домой через железнодорожные пути. По дороге подросток решил залезть на товарный вагон и проверить, выдержит ли его линия электропередач. Прикоснувшись к проводу, парень получил удар электрическим током и упал на землю.
Разряд тока оказался смертельным для юноши, и он умер на месте трагедии.
Погибший был вежливым и добрым парнем, отметили в Нацполиции. Он учился в одном из харьковских профессиональных училищ и всегда был образцом для младшего брата.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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