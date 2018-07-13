Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разыскивает Люсьена Гордина
13.07.2018  13:42   

Полиция разыскивает Люсьена Гордина

Внимание, разыскивается мужчина.


// Facebook

Работники Холодногорского отдела полиции разыскивают Люсьена Гордина, 1977 года, за совершение преступления, предусмотренного ч.3 cт.296 (хулиганство) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорский отдел полиции по телефонам: (057) 712-50-22, 102 или другим удобным для вас способом.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия Свидетелей смертельного для велосипедиста ДТП разыскивает полиция 13.07 Криминал и происшествия На Харьковщине разоблачили двух местных жителей в хранении наркотических веществ (ФОТО) 13.07 Криминал и происшествия 18-летний парень погиб от удара током
 
 

Видео

Справку о составе семьи с 16 июля можно получить по доверенности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 