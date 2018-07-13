Полиция разыскивает Люсьена Гордина

Внимание, разыскивается мужчина.
Работники Холодногорского отдела полиции разыскивают Люсьена Гордина, 1977 года, за совершение преступления, предусмотренного ч.3 cт.296 (хулиганство) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорский отдел полиции по телефонам: (057) 712-50-22, 102 или другим удобным для вас способом.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
влажн.:
давл.:
ветер: