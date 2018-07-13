13.07.2018 13:42

Полиция разыскивает Люсьена Гордина

Внимание, разыскивается мужчина.



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Работники Холодногорского отдела полиции разыскивают Люсьена Гордина, 1977 года, за совершение преступления, предусмотренного ч.3 cт.296 (хулиганство) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорский отдел полиции по телефонам: (057) 712-50-22, 102 или другим удобным для вас способом.