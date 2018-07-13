13.07.2018 14:01

Свидетелей смертельного для велосипедиста ДТП разыскивает полиция

Авария произошла 2 октября 2016 года около 11.20 в районе дома № 18 по улице 1 Мая в пгт Золочев Харьковской области.



// Нацполиция

Там произошло столкновение автомобиля «ЗАЗ Таврия Нова» и велосипедиста, рассказали в Нацполиции.



В результате ДТП пострадавший велосипедист был доставлен в Золочевскую больницу. От полученных во время аварии травм он скончался в помещении медицинского учреждения.



«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу», – обращаются правоохранители.

