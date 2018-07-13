13.07.2018 14:01

На выезде с Салтовки во время движения загорелась фура (ВИДЕО, ФОТО)

Возгорание произошло на проспекте Тракторостроителей, недалеко от заправки по улице Могилевской.



// Facebook

Во время движения загорелась фура Renault, пишет UA:Харьков.



Сообщение о происшествии поступило 12 июля в 17:27, сообщил пресс-секретарь ГУ ДСНС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.



«Кабина фуры загорелась во время движения напротив дома 23а по улице Могилевская. Затем огонь перекинулся на обшивку прицепа. Общая площадь возгорания грузового автомобиля Renault составила около 10 кв. м. В 17:45 пожарные локализовали огонь», - рассказал Лупандин.



По его словам, причина пожара будет установлена ​​специалистами после проведения экспертизы. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за проблем с электропроводкой или топливной системой.



Пострадавших нет, сообщили в патрульной полиции.







Видео: Tetyana Lebedynets / Facebook