13.07.2018 15:00

Несколько тяжких преступлений успел совершить житель области за сутки

Житель Змиева днем, находясь в гостях, избил своих знакомых и завладел их имуществом, а вечером ограбил случайного прохожего.



// Нацполиция

В Змиевской отдел полиции в течение суток поступили два сообщения о совершении разбойного нападения и грабежа.

Со слов пострадавших полицейские установили, что около часа дня 11 июля злоумышленник отдыхал в компании своих знакомых. Во время распития спиртных напитков он взял пустую бутылку от шампанского и ударил по голове двух товарищей. После этого мужчина завладел мобильным телефоном одного из пострадавших и ушел.



В тот же день в 21:10 он остановил на улице мужчину, который шел ему навстречу, завязал с ним беседу а затем, неожиданно, сорвал с него наушники и убежал.



Работники Змиевского отдела полиции оперативно установили лицо, причастное к указанным преступлениям. Им оказался 27-летний местный житель.



Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч.1. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процесульного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении криминальнх правонарушений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое грозит задержанному за такие действия - до 7 лет лишения свободы.