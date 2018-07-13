Главная Новости Криминал и происшествия Несколько тяжких преступлений успел совершить житель области за сутки
13.07.2018  15:00   

Несколько тяжких преступлений успел совершить житель области за сутки

Житель Змиева днем, находясь в гостях, избил своих знакомых и завладел их имуществом, а вечером ограбил случайного прохожего.


// Нацполиция

В Змиевской отдел полиции в течение суток поступили два сообщения о совершении разбойного нападения и грабежа.

Со слов пострадавших полицейские установили, что около часа дня 11 июля злоумышленник отдыхал в компании своих знакомых. Во время распития спиртных напитков он взял пустую бутылку от шампанского и ударил по голове двух товарищей. После этого мужчина завладел мобильным телефоном одного из пострадавших и ушел.

В тот же день в 21:10 он остановил на улице мужчину, который шел ему навстречу, завязал с ним беседу а затем, неожиданно, сорвал с него наушники и убежал.

 Работники Змиевского отдела полиции оперативно установили лицо, причастное к указанным преступлениям. Им оказался 27-летний местный житель.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч.1. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процесульного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении криминальнх правонарушений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое грозит задержанному за такие действия - до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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