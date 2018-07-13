13.07.2018 15:31

Кладбищенского вандала поймали под Харьковом

Ранее судимого жителя Золочевского района разоблачили в совершении надругательства над могилой.



// Нацполиция

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы поселка Березовка о том, что неизвестные лица раскурочили на кладбище могилу ее близких родственников.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний безработный местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



Как выяснилось в ходе предварительного расследования, злоумышленник похитил металлическое ограждение с могил, чтобы в дальнейшем продать, но был задержан полицейскими.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.