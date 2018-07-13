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13.07.2018  15:31   

Кладбищенского вандала поймали под Харьковом

Ранее судимого жителя Золочевского района разоблачили в совершении надругательства над могилой.


// Нацполиция

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы поселка Березовка о том, что неизвестные лица раскурочили на кладбище могилу ее близких родственников.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний безработный местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, злоумышленник похитил металлическое ограждение с могил, чтобы в дальнейшем продать, но был задержан полицейскими.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, кладбище, полиция, харьков
 
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