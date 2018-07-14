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14.07.2018  15:45   

ДТП без пострадавших при участии троллейбуса

14 июля, в 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке пр. Науки и ул. Бакулина


// Полиция

По предварительной информации, водитель троллейбуса 2-го маршрута не придерживался безопасной дистанции и интервала, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Хюндай» и «Фольксваген».

В результате происшествия транспортные средства получили мeханические повреждeния.

На водителя троллейбуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков
 
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