14.07.2018 15:45

ДТП без пострадавших при участии троллейбуса

14 июля, в 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке пр. Науки и ул. Бакулина



// Полиция

По предварительной информации, водитель троллейбуса 2-го маршрута не придерживался безопасной дистанции и интервала, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Хюндай» и «Фольксваген».

В результате происшествия транспортные средства получили мeханические повреждeния.

На водителя троллейбуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.