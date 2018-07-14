ДТП без пострадавших при участии троллейбуса

14 июля, в 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке пр. Науки и ул. Бакулина
По предварительной информации, водитель троллейбуса 2-го маршрута не придерживался безопасной дистанции и интервала, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Хюндай» и «Фольксваген».
В результате происшествия транспортные средства получили мeханические повреждeния.
На водителя троллейбуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
День идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!
Синоптики обещают, что в город придут дожди. Столбик термометра по-прежнему на отметке в +30 градусов.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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