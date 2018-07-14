Правоохранители Харьковщины разоблачили мужчину в краже личных вещей с базы отдыха

Злоумышленником оказался 36-летний житель поселка Белый Колодец Волчанского района.
Он вызвал материальный ущерб потерпевшему на сумму почти 25 тыс. грн.
С заявлением о краже в Волчанский отдел полиции обратился 46-летний житель города Харькова. Мужчина сообщил, что во время отдыха на базе, расположенной на территории пгт. Старый Салтов из дома отдыха неизвестный совершил кражу его личного имущества.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Волчанского отдела полиции задержали работающего 36-летнего мужчину, который признался в содеянном.
Установлено, что злоумышленник ранее работал на базе отдыха охранником. Однажды он решил навестить своего товарища, который также работает на базе охранником. Прогуливаясь по территории, человек заметил, что в одном из домов открыто окно. Убедившись, что рядом никого нет, вор проник через окно в дом. Там он увидел отдыхающего, который крепко спал. Злоумышленник быстро собрал все ценные вещи и скрылся.
Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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Синоптики обещают, что в город придут дожди. Столбик термометра по-прежнему на отметке в +30 градусов.
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