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14.07.2018  16:45   

Правоохранители Харьковщины разоблачили мужчину в краже личных вещей с базы отдыха

Злоумышленником оказался 36-летний житель поселка Белый Колодец Волчанского района.


// Полиция

Он вызвал материальный ущерб потерпевшему на сумму почти 25 тыс. грн.

С заявлением о краже в Волчанский отдел полиции обратился 46-летний житель города Харькова. Мужчина сообщил, что во время отдыха на базе, расположенной на территории пгт. Старый Салтов из дома отдыха неизвестный совершил кражу его личного имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Волчанского отдела полиции задержали работающего 36-летнего мужчину, который признался в содеянном.

Установлено, что злоумышленник ранее работал на базе отдыха охранником. Однажды он решил навестить своего товарища, который также работает на базе охранником. Прогуливаясь по территории, человек заметил, что в одном из домов открыто окно. Убедившись, что рядом никого нет, вор проник через окно в дом. Там он увидел отдыхающего, который крепко спал. Злоумышленник быстро собрал все ценные вещи и скрылся.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

 

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, вор, харьков
 
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