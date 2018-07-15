Водитель, который сбил ребенка в коляске, задержан

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля около 18.00 на проспекте Гагарина. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.
По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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