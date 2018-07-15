Полицейские задержали мужчину, который вербовал женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом

Противоправные действия 27-летнего жителя города Сумы прекратили работники следственного управления и Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области.
Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в марте по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Сумчанин пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины, двух 24 и 33-летних женщин, с целью сексуальной эксплуатации.
Во время документирования преступной деятельности было установлено, что в мае мужчина подыскал на территории Харькова трех женщин. После чего, используя их уязвимое состояние через тяжелые личные обстоятельства, достиг договоренности об их перемещения через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг.
Полицейские задержали злоумышленника 13 июля возле торгового центра, расположенного на улице Сумской в Харькове.
Следователем открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужа по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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