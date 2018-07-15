15.07.2018 17:20

Кегичевский район: спасатели ликвидировали пожар в частном доме

13 июля в 23:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Кегичевский район, с. Россоховатая, ул. Шевченко.



// ГСЧС

К месту происшествия немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия горела крыша дома и домашние вещи на площади 90 кв. м. К счастью его жители вовремя успели покинуть опасную зону.

В 23:46 пожар был локализован. Окончательная ее ликвидация состоялась в 01:50.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели.