Кегичевский район: спасатели ликвидировали пожар в частном доме

13 июля в 23:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Кегичевский район, с. Россоховатая, ул. Шевченко.
К месту происшествия немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия горела крыша дома и домашние вещи на площади 90 кв. м. К счастью его жители вовремя успели покинуть опасную зону.
В 23:46 пожар был локализован. Окончательная ее ликвидация состоялась в 01:50.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели.
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