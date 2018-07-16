В Харькове Ланос сбил двоих детей

14 июля, около 21 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с потeрпевшими на ул. Гeроев Труда, 46.
По предварительной информации, водитель авто «DAEWOO Lanos» совершил наезд на пешеходов (детeй).
Двух пешеходов - мальчиков 10 лет и 8 лет госпитализировали в больницу.
На место была вызвана следственно-опeративная группа, которая и устанавливала обстоятельства ДТП.
Никакого отношения к ДТП мужчина с оружием нe имеет.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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