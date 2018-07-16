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16.07.2018  10:30   

В Харькове Ланос сбил двоих детей

14 июля, около 21 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с потeрпевшими на ул. Гeроев Труда, 46.


// Полиция

По предварительной информации, водитель авто «DAEWOO Lanos» совершил наезд на пешеходов (детeй).

Двух пешеходов - мальчиков 10 лет и 8 лет госпитализировали в больницу.

На место была вызвана следственно-опeративная группа, которая и устанавливала обстоятельства ДТП.

Никакого отношения к ДТП мужчина с оружием нe имеет.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, ланос, харьков, дети
 
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