16.07.2018 11:17

«Голливудская погоня» в Харькове, пьяного водителя задержали

В Харькове патрульные оперативно обнаружили водителя, который совершил ДТП и пытался скрыться от правоохранителей



// Полиция

15 июля около 22:30 на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль «Mazda», который накануне проходил по ориентировке, по всей вероятности, нетрезвого водителя за рулем.

Используя проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские скомандовали водителю автомобиля «Mazda» остановиться, на что водитель среагировал и остановил авто. Однако, когда правоохранители подходили к транспортному средству, тот начал движение при этом повредив служебный автомобиль «Renault Duster» и уехал с места ДТП.

Экипажи патрульной полиции начали преследование нарушителя. Автомобиль «Mazda» неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения и, не выполняя требования полицейских, продолжал движение в направлении выезда из города. На Окружной дороге путем образования искусственного затора удалось остановить транспортное средство. Автомобиль уже имел другие номерные знаки. Также, водитель автомобиля «Mazda» не учел безопасную скорость и дорожную обстановку, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Volvo».

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Во время общения с водителем авто «Mazda» патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако тот в установленном законом порядке от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Кроме этого, полицейские обнаружили в автомобиле предмет похожий на пневматический пистолет. Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Также, на водителя «Mazda» патрульные составили 4 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения ( ст. 130 КУоАП), невыполнение водителем законных требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП) и вынесли два постановления за нарушение рядности и управление автомобилем с номерным знаком, который ему не принадлежит.

В дальнейшем составленые админматериалы передадут в суд. С места происшествия автомобиль «Mazda» был эвакуирован на штрафплощадку.