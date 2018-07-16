«Голливудская погоня» в Харькове, пьяного водителя задержали

В Харькове патрульные оперативно обнаружили водителя, который совершил ДТП и пытался скрыться от правоохранителей
15 июля около 22:30 на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль «Mazda», который накануне проходил по ориентировке, по всей вероятности, нетрезвого водителя за рулем.
Используя проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские скомандовали водителю автомобиля «Mazda» остановиться, на что водитель среагировал и остановил авто. Однако, когда правоохранители подходили к транспортному средству, тот начал движение при этом повредив служебный автомобиль «Renault Duster» и уехал с места ДТП.
Экипажи патрульной полиции начали преследование нарушителя. Автомобиль «Mazda» неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения и, не выполняя требования полицейских, продолжал движение в направлении выезда из города. На Окружной дороге путем образования искусственного затора удалось остановить транспортное средство. Автомобиль уже имел другие номерные знаки. Также, водитель автомобиля «Mazda» не учел безопасную скорость и дорожную обстановку, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Volvo».
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Во время общения с водителем авто «Mazda» патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако тот в установленном законом порядке от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
Кроме этого, полицейские обнаружили в автомобиле предмет похожий на пневматический пистолет. Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.
Также, на водителя «Mazda» патрульные составили 4 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения ( ст. 130 КУоАП), невыполнение водителем законных требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП) и вынесли два постановления за нарушение рядности и управление автомобилем с номерным знаком, который ему не принадлежит.
В дальнейшем составленые админматериалы передадут в суд. С места происшествия автомобиль «Mazda» был эвакуирован на штрафплощадку.
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