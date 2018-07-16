На Дружбы Народов Matrix «влетел» в Volkswagen

15 июля, около 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшим на ул. Дружбы Народов.
Участниками события стали автомобили «HYUNDAI Matrix» и «Volkswagen Transporter».
По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу водителя (женщину) авто «Volkswagen Transporter».
Также, сотрудники ГСЧС разрезали двeри автомобиля «Volkswagen», которые частично зажало.
Для установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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