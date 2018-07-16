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16.07.2018  13:14   

На Дружбы Народов Matrix «влетел» в Volkswagen

15 июля, около 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшим на ул. Дружбы Народов.


// Полиция

Участниками события стали автомобили «HYUNDAI Matrix» и «Volkswagen Transporter».

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу водителя (женщину) авто «Volkswagen Transporter».

Также, сотрудники ГСЧС разрезали двeри автомобиля «Volkswagen», которые частично зажало.

Для установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, гсчс, двери
 
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