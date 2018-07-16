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16.07.2018  14:15   

Полиция задержала мужчину, который напал на женщину в парке возле дома

Злоумышленником оказался 52-летний ранее судимый мужчина.


//112.ua

К работникам полиции обратилась 61-летняя потерпевшая. Она рассказала, что вечером прогуливалась в парке неподалеку от своего места проживания. Неожиданно к ней подошел неизвестный мужчина, ударил, выхватил из рук сумку с личными вещами и скрылся.

По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 52-летний мужчина. На месте происшествия следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции задокументировала факт преступления. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, парк, харьков, дом
 
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