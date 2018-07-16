Полиция задержала мужчину, который напал на женщину в парке возле дома

Злоумышленником оказался 52-летний ранее судимый мужчина.
К работникам полиции обратилась 61-летняя потерпевшая. Она рассказала, что вечером прогуливалась в парке неподалеку от своего места проживания. Неожиданно к ней подошел неизвестный мужчина, ударил, выхватил из рук сумку с личными вещами и скрылся.
По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 52-летний мужчина. На месте происшествия следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции задокументировала факт преступления. Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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