16.07.2018 13:29
На предприятии под Харьковом взорвалась цистерна: погиб оператор (ФОТО)
Пожар, вызвавший взрыв, произошел на предприятии «Агрошляхбуд» во время перекачки растворителя из емкости в автоцистерну.
// ГСЧС
В 11.14 15 июля спасателей вызвали на пожар на нефтеперерабатывающего предприятии в посулке Солнцедаровка Краснокутского района.
Пожар произошел на закрытой территории предприятия, которое занимается производством красок, лаков и мастик, во время заправки цистерны автомобиля DAF растворителем. Возгорание спровоцировало детонацию цистерны.
Когда спасатели прибыли на тушение, установили, что общая площадь пожара составляет около 40 квадратніх метров. Загоревшаяся цистарна стояла возле резервуарного парка, под наливной эстакадой. Пока прибывшие сотрудники ГСЧС тушили пожар и охлаждали соседние резервуары, члены добровольной пожарной команды предприятияпрокладывали магистральную лини. от автоцистерн, чтобы не допустить перекидывание на них огня. На окончательную ликвидацию огня чрезвычайникам понадобтлось два часа, сообщили
в пресс-службе ГСЧС.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили у цистерны тело 21-летнего метного жителя, оператора предприятия, и уведомили полицию.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщили
в пресс-службе Нацполиции.
Следствие изучает все обстоятельства происшествия. Причина возгорания автоцистерны и сумма нанесенного ущерба устанавливается.