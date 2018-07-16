На предприятии под Харьковом взорвалась цистерна: погиб оператор (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 июля День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 16 июля Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.