Убийц котят в Пластическом переулке разыскивает полиция

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили штыковую лопату и 9 убитых котов. Вещественные доказательства изъяты.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований, проводится весь необходимый комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к уголовной ответственности.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.