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25.07.2018  15:30   

Убийц котят в Пластическом переулке разыскивает полиция

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.


// Нацполиция

В Холодногорский отдел полиции обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что в заброшенный дом, где она собирала и удерживала бездомных котят и кошек, проникли неизвестные и убили всех животных.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили штыковую лопату и 9 убитых котов. Вещественные доказательства изъяты.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований, проводится весь необходимый комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к уголовной ответственности.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убиййство, животные, полиция, харьков
 
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