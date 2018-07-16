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16.07.2018  13:59   

В харьковской девятиэтажке загорелся хлам на лестничной площадке: спасатели эвакуировали 35 жильцов

Пожар произошел около 11 часов дня 16 июля в 9-этажном жилом доме по улице Плиточной, 19.


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На тушение выезжали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей на лестничной клетке 4-этажа горел мусор и домашние вещи. Площадь пожара составила около 7 кв.м.

Спасатели вывели на свежий воздух 35 жителей этого дома.

В 12:00 пожар был локализован.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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