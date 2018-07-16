В харьковской девятиэтажке загорелся хлам на лестничной площадке: спасатели эвакуировали 35 жильцов

Пожар произошел около 11 часов дня 16 июля в 9-этажном жилом доме по улице Плиточной, 19.
На тушение выезжали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия спасателей на лестничной клетке 4-этажа горел мусор и домашние вещи. Площадь пожара составила около 7 кв.м.
Спасатели вывели на свежий воздух 35 жителей этого дома.
В 12:00 пожар был локализован.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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