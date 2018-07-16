Почти 14 килограммов конопли и гашиша спрятал в своем автомобиле выезжающий в Россию украинец (ВИДЕО, ФОТО)

Нарушителя задержали сегодня ночью пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы.
В пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл автомобиль «Opel» под управлением 44-летнего гражданина Украины.
Специально натренированная на поиск наркотических веществ таможенная собака Ив Сен Лоран сработала на топливный бак автомобиля. Поэтому было принято решение о углубленный осмотр иномарки.
В топливном баке правоохранители нашли 18 пакетов весом почти 10 килограммов с веществом серо-зеленого цвета, и 8 твердых пакетов общим весом более 4 килограмма с веществом коричневого цвета. По словам водителя, он вез коноплю и гашиш.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Найденное изъято в установленном порядке и вместе с владельцем передано представителям Службы безопасности Украины. Продолжается экспертиза.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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