16.07.2018 14:29

Почти 14 килограммов конопли и гашиша спрятал в своем автомобиле выезжающий в Россию украинец (ВИДЕО, ФОТО)

Нарушителя задержали сегодня ночью пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы.



// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию прибыл автомобиль «Opel» под управлением 44-летнего гражданина Украины.

Специально натренированная на поиск наркотических веществ таможенная собака Ив Сен Лоран сработала на топливный бак автомобиля. Поэтому было принято решение о углубленный осмотр иномарки.

В топливном баке правоохранители нашли 18 пакетов весом почти 10 килограммов с веществом серо-зеленого цвета, и 8 твердых пакетов общим весом более 4 килограмма с веществом коричневого цвета. По словам водителя, он вез коноплю и гашиш.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.



Найденное изъято в установленном порядке и вместе с владельцем передано представителям Службы безопасности Украины. Продолжается экспертиза.