16.07.2018 16:58

Местный коллекционер пытался незаконно продать старинные иконы в Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Харьковской области контрабанду коллекции произведений искусства в страну-агрессора.



// СБУ

По информации спецслужбы, местный коллекционер планировал с помощью курьера, гражданина РФ, осуществить контрабанду исторических и культурных ценностей через государственную границу для продажи.



Правоохранители задержали перевозчика на международном пункте пропуска «Гоптовка» во время незаконной попытки вывоза антиквариата.



При осмотре личных вещей дельца сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля иконы XIX века «Иоанн Богослов» и «Евангелист Лука». По предварительным оценкам стоимость изъятых ценностей составляет две тысячи американских долларов.



Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.