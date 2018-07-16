СБУ блокировала контрабанду стероидов на 60 тысяч гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области незаконную переправку через государственную границу сильнодействующих лекарственных средств.
Правоохранители установили, что житель Чугуева организовал контрабандное перемещение в одну из соседних стран фармацевтических препаратов иностранного производства, содержащих в своем составе метандиенон и нандролон. Для переправки «товара» делец использовал сервисы международной почтовой связи.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время отправления почти трех тысяч таблеток анаболиков. По предварительным оценкам стоимость изъятой продукции на «черном рынке» составляет примерно шестьдесят тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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