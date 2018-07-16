Главная Новости Криминал и происшествия СБУ блокировала контрабанду стероидов на 60 тысяч гривен
16.07.2018  18:29   

СБУ блокировала контрабанду стероидов на 60 тысяч гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области незаконную переправку через государственную границу сильнодействующих лекарственных средств.


// СБУ

Правоохранители установили, что житель Чугуева организовал контрабандное перемещение в одну из соседних стран фармацевтических препаратов иностранного производства, содержащих в своем составе метандиенон и нандролон. Для переправки «товара» делец использовал сервисы международной почтовой связи.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время отправления почти трех тысяч таблеток анаболиков. По предварительным оценкам стоимость изъятой продукции на «черном рынке» составляет примерно шестьдесят тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, стероиды, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Власть Руководство Харькова пытались спровоцировать на жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области 26.06 Криминал и происшествия Подозреваемая в подготовке теракта в Харькове будет ждать суда под стражей 05.06 Криминал и происшествия Масштабный канал переправки нелегалов в Украину перекрыла СБУ
 
 

Видео

Сотрудники центров админуслуг будут выезжать на дом к лицам с инвалидностью для оформления документов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 