16.07.2018 18:29

СБУ блокировала контрабанду стероидов на 60 тысяч гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области незаконную переправку через государственную границу сильнодействующих лекарственных средств.



// СБУ

Правоохранители установили, что житель Чугуева организовал контрабандное перемещение в одну из соседних стран фармацевтических препаратов иностранного производства, содержащих в своем составе метандиенон и нандролон. Для переправки «товара» делец использовал сервисы международной почтовой связи.



Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время отправления почти трех тысяч таблеток анаболиков. По предварительным оценкам стоимость изъятой продукции на «черном рынке» составляет примерно шестьдесят тысяч гривен.



Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.