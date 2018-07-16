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16.07.2018  18:01   

ДТП на Салтовке: есть пострадавшие

Авария произошла около трех часов дня 16 июля в районе дома 35/81 по улице Валентиновской.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Нyundai accent и ВАЗ 2105, сообщили патрульные.

По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ 2105.

Для установления обстоятельств происшествия и оформления ДТП вызвана следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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