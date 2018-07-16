ДТП на Салтовке: есть пострадавшие

Авария произошла около трех часов дня 16 июля в районе дома 35/81 по улице Валентиновской.
Участниками ДТП стали автомобили Нyundai accent и ВАЗ 2105, сообщили патрульные.
По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ 2105.
Для установления обстоятельств происшествия и оформления ДТП вызвана следственно-оперативная группа.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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