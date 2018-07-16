16.07.2018 19:31

Под Харькоом сосед сдал полиции «конопляного» фермера

Наркотические растения выращивал по месту жительства 52-летний житель Змиева.



// Патрульная полиция

В Змиевской отдел полиции обратился местный житель с сообщением о том, что его знакомый выращивает во дворе своего домовладения коноплю.



С целью проверки данного сообщения работники Змиевского отдела полиции провели санкционированный обыск домовладения мужчины.



Правоохранители обнаружили 21 куст, похожий на коноплю, пакет с веществом, похожим на каннабис, пакет с высушенными головками мака и 6 полимерных бутылок с резким запахом ацетона объемом 0,5 литра. Полицейским мужчина объяснил, что выращивал растения для собственного потребления.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.