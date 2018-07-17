В Харькове обнаружена граната

Боеприпас времен Второй мировой войны нашел 40-летний харьковчанин.
Происшествие произошло 15 июля. Мужчина заметил гранату в ржавом состоянии по улице Салтыкова-Щедрина. Боеприпас находился на расстоянии одного километра от жилых домов.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы. Снаряд вывезли с места происшествия. Эвакуация людей не проводилась.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
влажн.:
давл.:
ветер: