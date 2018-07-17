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17.07.2018  11:48   

В Харькове обнаружена граната

Боеприпас времен Второй мировой войны нашел 40-летний харьковчанин.


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Происшествие произошло 15 июля. Мужчина заметил гранату в ржавом состоянии по улице Салтыкова-Щедрина. Боеприпас находился на расстоянии одного километра от жилых домов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы. Снаряд вывезли с места происшествия. Эвакуация людей не проводилась.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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