Полиция расследует проникновение блогеров на «танковый склад»

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к нему.
Двое харьковчан выложили в YouTube видео военной техники с территории бронетанкового ремонтного завода.
«Установлено, что неустановленные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которую в дальнейшем были размещены в социальных сетях», – сообщили в пресс-службе Нацполиии.
17 июля 2018 года следователь отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
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17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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