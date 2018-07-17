17.07.2018 16:30

Полиция расследует проникновение блогеров на «танковый склад»

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к нему.



// YouTube

Двое харьковчан выложили в YouTube видео военной техники с территории бронетанкового ремонтного завода.



«Установлено, что неустановленные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которую в дальнейшем были размещены в социальных сетях», – сообщили в пресс-службе Нацполиии.

17 июля 2018 года следователь отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование.



Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.