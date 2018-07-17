17.07.2018 17:31

Собутыльник с феноменальной памятью опустошил банковскую карту приятеля

Мужчина украл у знакомого банковскую карточку и снял с нее 15 000 гривен.



// Нацполиция

В полицию обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что встретил на улице 34-летнего знакомого и предложил тому устроить застолье. Они скупились в ближайшем супермаркете, где пострадавший рассчитался банковской карточкой, вслух сообщив кассиру пин-код.



После совместного распития спиртных напитков, товарищ провел мужчину домой. А когда тот проснулся на следующий день, увидел на телефоне смс-сообщение о снятии с карточки 15 тысяч гривен.



Сотрудники Первомайского отдела полиции оперативно установили местонахождение 34-летнего мужчины. Кроме пропавших денег, от которых осталась сумма 14150 гривен, в квартире подозреваемого были обнаружены около 10 пластиковых бутылок с жидкостью темно-коричневого, две кастрюли с вываренными зернами мака, пакет с зернами мака весом 1 килограмм и 5 граммов высушенной вещества растительного происхождения.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.



Следователем сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет заключения. Следственные действия продолжаются.