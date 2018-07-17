17.07.2018 19:29

Две девушки пропали из психоневрологического санатория (ФОТО)

Полиция Слободского отдела разыскивает Маргариту Береговую и Анастасию Савченко.



// Facebook

Девушки 16 июля ушли из Харьковского областного детского психоневрологического санатория № 1 и до настоящего времени не вернулись.



Приметы Маргариты Береговой, 2003 года рождения: на вид 15-17 лет, рост примерно 155 см, худощавого телосложения, темные волосы.



Была одета в черные блестящие штаны, белая майка, черные кроссовки.



Приметы Анастасии Савченко, 2002 года рождения: на вид 14-16 лет, рост примерно 155 см, худощавого телосложения, волосы.



Была одета в розовые штаны, белую футболку, черные кроссовки.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить в дежурную часть Слободского отдела полиции по телефону 737-23-46 или 102, или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.