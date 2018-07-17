Две девушки пропали из психоневрологического санатория (ФОТО)

Полиция Слободского отдела разыскивает Маргариту Береговую и Анастасию Савченко.
Девушки 16 июля ушли из Харьковского областного детского психоневрологического санатория № 1 и до настоящего времени не вернулись.
Приметы Маргариты Береговой, 2003 года рождения: на вид 15-17 лет, рост примерно 155 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Была одета в черные блестящие штаны, белая майка, черные кроссовки.
Приметы Анастасии Савченко, 2002 года рождения: на вид 14-16 лет, рост примерно 155 см, худощавого телосложения, волосы.
Была одета в розовые штаны, белую футболку, черные кроссовки.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить в дежурную часть Слободского отдела полиции по телефону 737-23-46 или 102, или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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